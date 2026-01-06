小寒迎來轉運關卡 民俗提醒這件事先做、注意1禁忌

節目中心／林瓊玉報導

2026年1月5日開始進入節氣小寒，這是一年中寒氣最盛的時段，也是冬季倒數第２個節氣，此時氣溫已相當寒冷，但仍未達到最低點，故稱為小寒。民俗觀點認為，小寒不只是氣候轉冷的節點，也是一段「運勢轉換期」。不少傳統說法指出，小寒重在「穩」，若此時生活節奏過於躁進，反而容易影響後續運勢走向。

小寒是運勢轉換的重要時點，生活節奏宜穩定，避免過度躁進。（圖／CANVA製作）

民間常有「小寒收得好，新年走得穩」的說法，提醒此時不宜急著求快、求變。民俗上認為，冬季本就屬於內斂階段，若在寒氣最盛時頻繁更動計畫、情緒起伏過大，容易讓運勢跟著不安定。

在生活上，民俗方面建議小寒期間可從「整理」著手，象徵為新一年預留空間。包括簡單收拾居家環境、清理堆積已久的雜物，都被視為替運勢「去舊迎新」，開運轉運的方式之一，但不需大動作翻修，以免擾動氣場。

小寒期間適度整理居家環境，象徵去舊迎新、開運轉運。（圖／CANVA製作）

民俗也提醒，小寒時期言行宜低調，避免口舌是非。寒氣重時容易情緒低落或煩躁，更應留意說話分寸，少爭辯、多保留，有助於穩住人際與整體運勢。

此外，冬季常見的梅花意象，也被視為小寒開運象徵之一。梅花耐寒而開，被認為代表「苦中藏福」，民間有以賞梅、插梅枝入室的習俗，象徵在寒冬中保留希望與生氣，為新一年累積正向能量。

梅花耐寒綻放，民間視為冬季轉運象徵，代表寒中藏福、靜待新生。（圖／CANVA製作）

小寒開運的核心並非刻意求財或求好運，而是讓生活回歸穩定、心緒沉澱。當人與節氣步調一致，運勢自然能平順銜接，為接下來的大寒與農曆新年打下基礎。

