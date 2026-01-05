小寒進入最冷時節！中醫推「桂圓紅棗薑茶」溫中散寒

小寒是二十四節氣中的第二十三個節氣，通常落在每年國曆1月5日至7日左右。中醫認為「寒為陰邪，易傷陽氣」，此時對陽氣、腎氣與氣血循環的考驗尤為明顯。

桂圓紅棗薑茶具有溫中散寒、補血安神功效，適合小寒時節氣血偏虛、畏寒者。（圖／馬光中醫）

成功馬光中醫診所醫師林柏鈞表示，《黃帝內經》提到「冬三月，藏於腎」，冬天時候人體容易被寒氣侵入，身體受寒會耗損體內陽氣，同時也傷腎氣，等到春天來臨之時，反而會虛弱沒有力氣、活動力大減，甚至常常生病。小寒正是寒氣漸盛、陽氣潛藏的重要關卡，此時若未妥善保養，容易出現陽氣虛弱、氣血運行不暢的情況。

林柏鈞說明，小寒節氣常見症狀包括手腳冰冷、血液循環差、血壓高，呼吸道問題如過敏性鼻炎、咳嗽、氣喘，以及清晨腹瀉、腸胃不適、筋骨痠痛、關節舊疾復發等。小寒調養以「溫腎助陽、健脾祛寒、調暢氣血」為核心，依體質不同區分腎陽虛型、脾陽虛型或寒濕偏盛型，搭配中藥調理、針灸與生活型態改善。

穴道保養方面，林柏鈞建議氣海穴、關元穴可溫補腎陽，足三里穴有助健脾益氣。（圖／馬光中醫）

飲食方面，林柏鈞建議以溫熱性、補益性食物為主，多吃羊肉、牛肉、黑芝麻、核桃等能補陽氣的食材，並搭配生薑、蔥、蒜等辛溫食物促進循環，但要避免過度燥熱，可多攝取木耳、番茄、菇類等滋陰蔬果平衡。茶飲方面以甘溫暖胃的藥材為主，例如桂圓紅棗薑茶，材料包括生薑3至5片、桂圓乾6至8顆、紅棗3顆去核，加入約500至600毫升清水，小火煮10至15分鐘即可，具有溫中散寒、補血安神功效，適合小寒時節氣血偏虛、畏寒者。

林柏鈞醫師提醒，許多人覺得天氣冷可以多吃火鍋、補品，卻不知不覺攝取過多高脂肪、高熱量的食物，反而容易造成腸胃負擔，引發消化性潰瘍、胃腸道發炎等症狀。冬季進補還是要注意節制、適量，避免暴飲暴食。

以薑片、艾葉泡腳10至15分鐘，有助改善末梢循環與睡眠品質。（圖／馬光中醫）

穴道保養方面，林柏鈞建議氣海穴、關元穴可溫補腎陽，足三里穴有助健脾益氣，可搭配溫灸或熱敷。以薑片、艾葉泡腳10至15分鐘，有助改善末梢循環與睡眠品質。運動以太極、快走、八段錦等溫和運動為主，避免大量流汗耗傷陽氣。林柏鈞強調，小寒是冬季養生的關鍵節點，重在「藏、溫、養」，順應節氣調整作息與飲食，不僅可減少寒邪造成的不適，更能為來年立春與整體體質奠定穩固基礎。

