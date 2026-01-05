小寒養生關鍵在「藏、溫、養」 中醫推1茶飲和3保健法





【NOW健康 楊芷晴／台南報導】古有俗諺：「小寒大寒，冷成冰團」。小寒是二十四節氣中的第二十三個節氣，代表寒氣即將湧入，準備進入最冷的時節。《月令七十二候集解》提到：「小寒，十二月節。月初寒尚小，故云。月半則大矣。」意指寒冷尚未達到最嚴峻，但緊接著而來的便是大寒。中醫認為「寒為陰邪，易傷陽氣」，此時氣候特點為氣溫偏低、日照短、濕冷交錯，對陽氣、腎氣與氣血循環的考驗尤為明顯。



冬三月、藏於腎！ 小寒節氣養生關鍵重在溫養固護防耗散



中醫《黃帝內經》指出「冬三月，藏於腎」，為什麼冬天要「藏」呢？ 冬天時候，人體容易被寒氣侵入。身體受寒會耗損體內陽氣，同時也傷腎氣，等到春天來臨之時，反而會虛弱沒有力氣、活動力大減，甚至常常生病；所以在冬天要將原本的陽氣「藏」好。林柏鈞中醫師表示，小寒正是寒氣漸盛、陽氣潛藏的重要關卡。此時若未妥善保養，容易出現陽氣虛弱、氣血運行不暢的情況，進而影響整個冬末到立春的身體狀態。因此，小寒養生重點不在大補，而在溫養固護、避免耗散。常見症狀如下：

▸ 手腳冰冷 ，血液循環差，血壓高

▸呼吸道容易出現過敏性鼻炎、咳嗽、氣喘等問題

▸清晨腹瀉、腸胃不適

▸筋骨痠痛、關節舊疾復發



小寒以溫熱補益食物為主 穴位按摩、泡腳和運動加強保健



林柏鈞中醫師指出，小寒調養以「溫腎助陽、健脾祛寒、調暢氣血」為核心。依體質不同，區分腎陽虛型、脾陽虛型或寒濕偏盛型，搭配中藥調理、針灸與生活型態改善。

飲食方面以溫熱性、補益性食物為主。多吃羊肉、牛肉、黑芝麻、核桃等能補陽氣的食材；並搭配生薑、蔥、蒜等辛溫食物促進循環，但要避免過度燥熱，可多攝取木耳、番茄、菇類等滋陰蔬果平衡。茶飲方面以甘溫暖胃的藥材為主。



【藥膳茶飲】桂圓紅棗薑茶



▸材料： 生薑3至5片、桂圓乾6至8顆、紅棗3顆（去核）。



▸作法： 加入約500至600ml 清水，小火煮10至15分鐘即可。



▸功效： 溫中散寒、補血安神，改善手腳冰冷、疲倦乏力，適合小寒時節氣血偏虛、畏寒者。



▸注意事項： 口乾舌燥、易上火體質，桂圓用量宜減半。



林柏鈞中醫師提醒，許多人覺得天氣冷，可以多吃火鍋、補品，卻不知不覺攝取過多高脂肪、高熱量的食物，反而容易造成腸胃負擔，引發消化性潰瘍、胃腸道發炎等症狀。切記冬季進補，還是要注意節制、適量，避免暴飲暴食。



【保健養生】穴道保養、泡腳和運動



▸穴道保養： 氣海穴、關元穴可溫補腎陽；足三里穴有助健脾益氣，可搭配溫灸或熱敷。



▸藥浴泡腳： 以薑片、艾葉泡腳10至15分鐘，有助改善末梢循環與睡眠品質。



▸運動： 以太極、快走、八段錦等溫和運動為主，避免大量流汗耗傷陽氣。



小寒是冬季養生的關鍵節點，重在「藏、溫、養」。順應節氣調整作息與飲食，不僅可減少寒邪造成的不適，更能為來年立春與整體體質奠定穩固基礎。養生之道，貴在對時、對體質，小寒正是靜養蓄能的最佳時機。

# 首圖來源／Freepik



