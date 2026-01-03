「小寒」來了！3類人疾病易發作 命理師曝開運養生全攻略

記者簡浩正／台北報導

命理師提醒「小寒」養生要注重養腎、保胃。（示意圖／翻攝自unsplash）

1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到「小寒不寒寒大寒」，若小寒不是很冷，就往往預示大寒會冷；「小寒大寒寒得透，來年春天天暖和」則代表如果小寒與大寒都十分寒冷，表示氣候正常，那來年的春天就會格外暖和跟舒適。不過此時在起居上一定要多注意保暖，尤其有關節痛、頸椎病或心腦血管疾病的人，這時候很容易發病，對肩頸、手腳等常受涼部位要加倍呵護。

楊登嵙說，2026年1月5日16點24分節氣來到「小寒」，天氣寒冷，大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」。《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。

另外，天氣寒涼，容易導致腸胃功能紊亂，所以小寒養生要注重養腎、保胃。飲食原則是「健脾胃、養肺腎。」以防寒補腎為主，進補食物可選擇栗子、大棗、桂圓肉、淮山、蓮子、枸杞等。但體質偏熱、偏實及容易上火者，則要注意涼熱的合理搭配。腎主水，宜吃溫熱及黑色食物，如羊肉登溫腎壯陽、熱量高的肉類，而黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎作用。

「小寒」宜吃溫熱及黑色食物，如羊肉登溫腎壯陽、熱量高的肉類。（示意圖／資料照）

楊登嵙指出，冬季要「藏」，要將熱量、能量儲存藏在體內。寒冷時刻，在起居上一定要多注意保暖，尤其有關節痛、頸椎病或心腦血管疾病的人，這時候很容易發病，對肩頸、手腳等常受涼部位要加倍呵護。小寒時期早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養身體的陰氣，使身體內的陰陽平衡滋養臟腑，增加身體的強壯程度。寒冷低溫天氣裡，為避風寒，應適當早睡、晚起。

另外，他也說到冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。小寒曬太陽作為養生，是天然溫補良方，頭部保暖好，身體自然充滿正能量，運勢也就旺旺旺。

