「小寒」再迎強烈冷氣團 持續發威到周末 低溫探9度

今天(5日)適逢24節氣的小寒，中央氣象署提醒，入夜後又有一波強烈大陸冷氣團來襲，並將持續發威到周末，雖然水氣偏少，但在輻射冷卻效應下，低溫恐下探攝氏9度，中南部要留意日夜溫差比較大。

5日適逢「小寒」，台灣各地上午雖是多雲到晴的好天氣；但下午開始，桃園以北、東半部地區以及恆春半島就會出現一些局部零星短暫雨；緊接著入夜後到6日，又有一波強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫也會急速下滑，伴隨東半部地區、恆春半島仍有局部短暫雨，北部則是局部短暫雨後轉多雲的天氣，只有中南部始終維持多雲到晴。

廣告 廣告

所幸7日至10日週六，各地大都是多雲到晴的天氣，只有東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨。但7日、8日兩天在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響下，包括中部以北及宜蘭、花蓮都偏寒冷，其他地區早晚也偏冷；預估這波強烈大陸冷氣團要到9日、10日才會稍微減弱，白天氣溫也會稍微回升，但是各地早晚在輻射冷卻效應下，依舊偏寒冷，西半部的日夜溫差也偏大。

氣象署提醒，5日在北部及宜蘭的高溫雖較4日稍微下降，但還有攝氏20-22度，中南部高溫則是24-26度、花東23-24度；但6日清晨低溫就會下探到10度，7日-10日清晨，低溫更將跌破10度線。氣象預報員鄭傑仁說：『(原音)明天清晨，西半部低溫大致上是在(攝氏)10-13度，東半部的話，花東是14-16度，但宜蘭也是偏低，大概10度出頭左右；後續整個強烈大陸冷氣團影響期間，從周三到周六的清晨，西半部地區的低溫，在中部以北大概是9-12度，南部大致是13度，宜蘭也是9-11度，花東是14-16度；不過白天的高溫在中南部啊、花東都有機會接近20度或超過20度，北部地區的高溫還是在20度以下，所以中南部地區要特別留意日夜溫差很大！』

至於11日星期天，各地仍是多雲到晴，同樣只有東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨。但在輻射冷卻效應下，各地早晚依舊偏冷，西半部日夜溫差也很大。(編輯：鍾錦隆)