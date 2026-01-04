「小寒」節氣就在明天 專家授「4撇步」告別霉運！

生活中心／尤乃妍報導

終於迎來倒數第2個節氣「小寒」，蛇年即將進入尾聲，民俗專家分享，在這一天，犯太歲的4個生肖需特別小心，再堅持一個多月就能一掃這一年來的不順，以及小寒當天如何拜拜才能將迎接來年好運，不過，他也提醒當天忌穿黑衣避免招惹厄運或觸霉頭。





新年倒數迎「小寒」節氣 專家曝4生肖忌穿「這顏色」否則霉運纏身！

小寒是古人根據農曆二十四節氣中的第23個節氣所編列，同時也是冬季的第五個節氣，象徵季冬時節的正式開始。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

1月5日進入到二十四節氣中的「小寒」，是告訴人們寒冬正式來臨，也是將迎來農曆新年「過年倒數」的象徵。民俗專家廖大乙分享，來到歲末的日子，這時間廟宇都在「謝平安」儀式，這天拜拜可以準備四果「香蕉、李子、梨、鳳梨」，意旨「招來旺果」，來增運補氣。同時廖大乙也呼籲蛇年犯太歲的四個生肖蛇、豬、虎、猴，再堅持一下，新的農曆年到來後將重新迎接好運，但要切記小寒當天要避免穿著黑色衣物，以免招惹厄運或觸霉頭，建議可穿土黃色或鮮豔的衣服，到自己平時經常光顧或信仰的廟宇，向神明許願、懺悔，不僅改運還可一掃犯太歲陰霾。

1月5日小寒這天拜拜可準備「四果」旺運，包括香蕉、李子、梨、鳳梨。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

另外，命理專家柯柏成提到，今年的小寒狀況特別，不是暖冬也不是寒冬，反而是忽冷忽熱，充分體現劇烈變動值年卦「澤火革」的威力，今年發生的大事都是具有革命性前所未見的狀況，在小寒這個節氣會感受到特別明顯，睡前熱水泡腳（加生薑、花椒）可以驅寒活血，建議在這個節氣可以多泡泡腳，有助於養生及健康，還可吃溫熱食物、早睡晚起，調整自身能量場。

塔羅牌老師小孟老師也分享，小寒有4大禁忌務必多加留意：

1.不宜過度運動：

小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要隔外當心。

2.不宜去高山：

小寒天雖然不比大寒天，部分高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。

3.小寒喝過熱湯，不宜外出：

小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4.小寒天不要掃落葉：

小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

