小寒7星座走旺運！命理師見星象示警：全球16天不平靜

今天（1/5）進入24節氣中的小寒，也是新年後的第一個節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，就如同近期到處都能感受到寒氣一樣，小寒節氣裡，每個人都要被迫面對現實，如工作、金錢、身體健康、人際關係等，表面看來大家都很務實、冷靜，但其實壓力都極高，因此情緒會特別敏感，特別玻璃心，容易胡思亂想。

這也可以放大看到全球現象，邱彥龍老師分析，社會制度、宗教、醫療、慈善、文化等層面，外表充滿理想、溫柔跟療癒，但其實內裡卻是混亂、管理不善、犧牲與逃避的，真正在做事的人會被看見，但整天喊口號、消耗資源的人，也同樣會現形而令人反感，凡事不要用「感覺」做事，應該學會「尊重」，否則衝突只會更多，對立與對抗，就會是常態。

邱彥龍老師說，小寒節氣特別不平靜，全球都容易有火災、瓦斯氣爆、血光意外、一氧化碳中毒，漏水、工地意外、老舊建築物問題、水災、雪災、管線破裂、地下結構問題，或者公司重組、裁員、勞資糾紛、工會抗議，以及宗教、慈善團體、身心靈團體內部財務與權力爭奪問題，還有食安問題頻傳，天冷精神異常的人也容易發作，還須慎防汽油彈、煙霧彈、刀槍、毒駕、酒駕、人事衝突等社會安全問題。

邱彥龍老師說，小寒這16天主要受到太陽、金星、火星跟水星能量集中在魔羯座影響，情感會變得現實，會在意對方是否有分擔壓力、有沒有尊重彼此的工作與時間、是否是單方面付出，是否一同成長，這股能量會使人悶著、記著、累積著，而產生冷戰，表面裝沒事，內心卻很在意，因此選擇沉默不語；職場方面，公司或長官會很看重有責任感、抗壓強、守紀律，做事有交代的人，至於光會說、只會包裝的人，會慢慢的被淘汰，所以提升自我價值很重要，拍馬屁時代已過去，務實的時代來臨。

邱彥龍老師建議，這段期間，可多祭拜觀世音菩薩、地藏王菩薩、包公、城隍爺、城隍夫人、土地公、土地婆、地基主、灶神等神祇，服飾方面可多穿搭象牙白色、灰米色、石墨灰色、鐵灰色、深墨綠色、藏青藍色、咖啡色、駝色、酒紅色或磚紅色，能穩定情緒、提升專注力、鎖住財富、減少血光與意外，至於飾品，則可選擇配戴黑曜石、黑碧璽、煙晶、紅寶石、紅石榴石、虎眼石、硃砂、雄黃、白珍珠、白水晶、白瑪瑙、天珠或黃金金飾，可逢凶化吉、增加財運、解厄制煞、增強洞悉能力、解官訟是非。

至於小寒期間身體要注意的地方，邱彥龍老師也提醒，包括過勞、腰酸背痛、骨頭痛、痛風、膝蓋痛、腳踝痛、牙齒痛、肌肉僵硬、憂鬱症、焦慮症、恐慌症、自律神經失調、內分泌失調、作息錯亂、失眠、酗酒、沉迷遊戲與網路、藥物濫用、吸毒、中毒、中邪、皮膚病、肺病、病毒感染、感冒、腸胃炎、脹氣、中風、心腦血管疾病、腫瘤等。

邱彥龍老師分析，小寒期間最旺的星包含木星、金星、火星跟海王星，因此對於慈善福利機構、司法界（律師、法官）、宗教命理行業、銀行金融保險業、報業印刷業、纖維業、橡膠業、策展活動、婚喪慶典、兒童產業、五金業、娛樂業、繪畫音樂藝術產業、軍工業、化學產業、醫藥業、軍警業、防詐產業、酒店業、海淡水產業、船務運輸業、飲食業、油業等22種行業都走旺運。

至於上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、摩羯、雙魚、牡羊、射手、獅子、天秤等7個星座，擁有新年旺運，只要去面對問題，並且解決問題，穩定好情緒，必能獲得超越與提升。

邱彥龍老師並以《易林·家人之謙》卦：『尹氏伯奇，父子生離。無罪被辜，長舌為災。』來提醒小寒注意事項，要小心招小人挑起口舌是非，即便德行優良、無罪之人也會招到陷害，導致冤枉分離，或被讒言所傷，唯有保持初心、謙卑守正，不與爭辯，方可化解，大智慧者應杜絕讒言，方可避災。

