小小兵回來了！「全新怪獸電影」接替神偷奶爸 超萌角色再闖好萊塢

延續2024年暑假全球票房大賣、笑聲不斷的年度最強喜劇片《神偷奶爸4》熱潮，照明娛樂再度擴展其既歡樂又瘋狂的動畫宇宙，帶來影史最賣座動畫系列的全新篇章《小小兵&大怪獸》。

《小小兵&大怪獸》由奧斯卡獎提名導演皮爾柯芬執導，他不但是《神偷奶爸》前三集以及第一部《小小兵》電影的導演，也是自從小小兵於2010年首度登場以來就負責為他們配音的靈魂人物。這部全新動畫片的編劇是布萊恩林區（《小小兵》、《寵物當家》系列）以及皮爾柯芬，製片是曾獲奧斯卡獎提名的照明娛樂創辦人和執行長克里斯梅勒丹德利以及比爾萊恩（《超級瑪利歐兄弟電影版》），執行製片則是布萊恩林區。

小小兵在十年前誕生之後，早就成為這個世代最具代表性的動畫角色，他們不但受到全球跨越各個年齡層的粉絲的喜愛，也讓照明娛樂出品的《神偷奶爸》和《小小兵》系列在全球締造超過56億美元的驚人票房成績。

