小小兵回歸！創影史56億美金票房神作全新篇章 帶怪獸進軍好萊塢

全新篇章《小小兵&大怪獸》即將回歸，小小兵將在好萊塢大鬧一場。UIP提供

自2010年首度登場以來，小小兵早已成為當代最具代表性的動畫角色，不僅擄獲全球各年齡層粉絲的心，更讓《神偷奶爸》與《小小兵》系列在全球締造超過56億美元的驚人票房成績。如今全新篇章《小小兵&大怪獸》即將回歸，在誕生十年後即將迎來更瘋狂的挑戰。

《小小兵&大怪獸》由奧斯卡獎提名導演皮爾柯芬執導，他不僅是《神偷奶爸》前三集以及第一部《小小兵》電影的推手，更是負責為這群黃色小兵配音的靈魂人物。此次全新動畫片由皮爾柯芬與布萊恩林區共同編劇，布萊恩林區曾執筆《小小兵》與《寵物當家》系列，對掌握幽默節奏極具專業功力。

小小兵這次勇闖好萊塢，寫劇本找卡司拍電影。UIP提供

這次《小小兵&大怪獸》將延續系列作的瘋狂基因，將「闖進好萊塢」與巨大的怪獸展開互動，並加入更多意想不到的怪獸元素。電影將於6月30日在台上映。



