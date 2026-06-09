小小兵壽司好欠吃！爭鮮把香蕉、芒果入菜 限量電影周邊快搶

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生活中心／賴俊佑報導

爭鮮、爭鮮Plus推出11款小小兵創意壽司。(圖／爭鮮提供）

黃色旋風來襲！爭鮮、爭鮮PLUS攜手照明娛樂《小小兵&大怪獸》，推出11款創意壽司、12家主題店和一系列周邊；另外，藏壽司攜手人氣IP DinoTaeng推出13款扭蛋、絨毛提袋和造型毛毯，至全台5間主題店完成社群任務還能抽特別版絨毛玩偶。

爭鮮推出一系列小小兵電影周邊。(圖／爭鮮提供）

爭鮮推出小小兵創意壽司、系列周邊

爭鮮、爭鮮PLUS即日起至8月3日展開《小小兵&大怪獸》聯名企劃；此次推出11款特色餐點，包括新鮮香蕉與焦糖鮭魚碰撞的創意組合「香蕉檸檬焦糖鮭」，超萌造型「小小兵漢堡排」與「小小兵蝦味卷」，炙燒起士和牛佐酸甜清爽芒果莎莎醬的「芒果莎莎和牛」；LUS也推出限定餐點，「章魚怪炸串」外酥內Q、鹹香涮嘴；「橘橘焦芒雞肉串」融合果香與肉香，交織出酸甜爽口的新滋味，打造極具夏日感的味覺體驗。

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此外，爭鮮同步推出一系列《小小兵&大怪獸》獨家電影聯名周邊，包括「小小兵咕嚕咕嚕冷水瓶」、「小小兵放空手機掛繩」、「小小兵曬太陽沙灘袋」、「小小兵出發去行李吊牌」，不只實用，更有收藏價值！凡加入爭鮮APP會員，並於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元即可加購聯名商品，數量有限，售完為止。

全台12間門市也同步變身為《小小兵&大怪獸》主題店。(圖／爭鮮提供）

全台12間門市也同步變身為《小小兵&大怪獸》主題店，包括善導寺Plus店、林森店、中山南西店、淡新康達盛通店、宜蘭康達盛通店、桃園藝文Plus店、國光大買家Plus店、遠雄新時代店、斗六鎮南Plus店、崇學Plus店、成功康達盛通店以及巨蛋店。

爭鮮APP也同步推出期間限定「小小兵翻翻樂遊戲」，6月9日至7月27日活動期間內，會員每日可使用5點參加遊戲，每日最多可玩兩次，就有機會獲得聯名新品「小小兵蝦味卷」、「香蕉檸檬焦糖鮭」兌換券，或最高100點爭鮮點數。

藏壽司攜手 DINOTAENG推出13款扭蛋。(圖／藏壽司提供）

藏壽司內用消費滿額可加價購絨毛提袋、造型毛毯。(圖／藏壽司提供）

藏壽司攜手 DINOTAENG推出13款扭蛋、絨毛提袋和造型毛毯

藏壽司推出13款DINOTAENG 扭蛋，6月5日至7月5日療癒開扭，包括5款扭蛋吊飾、4款壓克力吊飾和4款馬口鐵磁鐵，此次特別將Marshville純粹溫暖的居民融入藏壽司經典元素之中，呈現QUOKKA與BOBO悠然互動的溫馨畫面，展現DINOTAENG獨有的柔和魅力，並細膩描繪居民的日常片刻，讓消費者在每次開啟扭蛋時，都能感受到來自DINOTAENG世界的溫暖陪伴。

藏壽司同步推出DINOTAENG加價購企劃，6月5日起單筆消費滿800元，可以399元加價購DINOTAENG絨毛提袋(共2款)，2款合購優惠價750元，提袋選用柔軟細緻的絨毛材質，搭配QUOKKA與BOBO的淘氣表情設計，背面更以精緻小刺繡點綴，呈現兼具實用性與質感，限量12,000個；6月17日起單筆消費滿800元，即可享299元加價購DINOTAENG造型毛毯乙款，毛毯以細膩親膚的絨毛材質打造，帶來舒適柔軟的溫暖觸感，限量10,000個。

到藏壽司主題店拍照、完成社群任務有機會抽中特別版玩偶。(圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司更於桃園大興西店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店及高雄五福光華店精心打造五間DINOTAENG特色店，顧客只要於指定門市與特色店佈置合影，並完成社群指定任務，即可參加抽獎活動，有機會將DINOTAENG絨毛玩偶(共8名)帶回家！

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