柳營奇美醫院失智共照中心、樹谷農場規劃「小小動物療癒師、動物麻吉GO」課程，長輩們很歡喜。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／柳營報導

柳營奇美醫院失智共照中心、樹谷農場規劃「小小動物療癒師、動物麻吉GO」課程，二十二日邀請奇憶學堂柳營班的長輩們走出教室，和溫馴可愛的小兔、小羊、守宮、象龜等動物互動，豐富日常學習體驗，長輩們個個臉上露出開心笑容。

一輛樹谷農場動物療育車緩緩在柳奇醫院生活大樓一樓停下，各式小動物依序出場，成為大家的小小療癒師，可愛的兔子、刺蝟慢慢探出小腦袋、小羊悠閒咀嚼草料；小守宮、象龜靜靜爬行，還有黃金蟒在眾人驚呼中現身，現場宛如迷你動物園。

長輩們在工作人員引導下近距離觀察、輕撫、餵食小動物，在小動物陪伴下逐漸展露笑容，氣氛溫馨；有長輩開心的分享，年輕時在鄉下飼養家畜的生活點滴回憶，讓現場增添更多交流與情感連結。

樹谷農場的場長王米玲說，該場利用週一公休，帶著小動物到日照、長照中心，讓長者和小動物開心互動，不少長者都有療癒的感受，這樣的活動相當有意義還會持續下去。

小小動物療癒師出動，為長輩營造療癒時光。（記者陳佳伶攝）

周偉倪表示，失智照護不僅是醫療介入，也需要從情感與生活層面支持；動物輔助療癒可透過感官刺激與情感互動，有助延緩失智症的認知退化，改善情緒穩定度、專注力與社交參與。

此次活動，看見長輩們與動物間自然、有趣的互動，並主動與護理師及農場工作人員交流、提問，顯示動物療癒帶來情緒上的放鬆。

柳營奇美醫院說，未來將持續規劃多元療癒活動，陪伴長輩在安心及溫馨的環境中，找回笑容、自信與生活品質。