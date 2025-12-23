小小天使唱歌報佳音 花蓮市洋溢耶誕佳節氣息

聖誕節將至，二十三日花蓮市公所大廣場洋溢著濃厚的耶誕佳節氣氛。來自黎明教養院的院生們，帶著純真的笑容與滿滿活力，特地前來花蓮市公所報佳音（見圖），以應景的聖誕曲目，為市公所提前送上祝福，讓現場充滿溫馨與喜悅。

院生們用心準備聖誕表演，透過歌聲與動感律動，讓在場的公所同仁及洽公民眾深刻感受到過節的溫暖，並傳遞出愛與希望的正向力量。市長魏嘉彥親自到場迎接，與院生們親切互動，並逐一發送糖果，祝福孩子們平安健康、快樂成長，現場氣氛溫馨感人。

廣告 廣告

魏嘉彥市長表示，聖誕節是一個分享愛與關懷的節日，感謝黎明教養院院生們以歌聲與舞蹈，為市公所帶來滿滿祝福，也讓大家在忙碌的工作中，感受到節慶的溫馨與感動。他同時祝福所有市民朋友耶誕佳節愉快、平安喜樂。

花蓮市公所表示，透過這樣充滿愛與祝福的活動，不僅讓市公所的節慶氛圍更加濃厚，也展現市政團隊持續關懷弱勢、傳遞正向能量的用心，讓耶誕的溫暖在花蓮持續蔓延。