小小孩病歷註記「PKU」 醫心疼：一輩子要注意
當兒童的病歷上註記「PKU」，對許多醫師來說，往往感到心疼、不捨。
PKU是苯酮尿症（Phenylketonuria）簡稱，是一種罕見遺傳疾病，因人體無法代謝苯丙胺酸，導致體內大量堆積，產生許多有毒物質。如果不及早治療，並嚴格控制苯丙胺酸濃度，將造成腦部傷害及嚴重智力障礙。
小兒科醫師黃紹基在臉書粉專小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic分享，一名小小孩前往就診，病歷上寫著PKU，他說兒科醫師看到這3個字都會很心疼，「因為這表示以目前的醫學來說，PKU的孩子一輩子要注意飲食和用藥」。
尷尬的是苯丙胺酸屬於人體必須胺基酸，不能完全沒有；PKU患者又不可攝取過量，所以包括日常主食米、麵，或蛋、肉、魚、豆等，這些含苯丙胺酸較多的食物，得嚴格控制進食量。
黃紹基指出，PKU患者必須控制血液中的苯丙胺酸濃度在2-6mg/dl，為補充所需胺基酸，患者出生後會補充一種不含苯丙胺酸之特殊奶粉，以維持身體成長和運作。
除了三餐飲食，PKU患者也不能吃含有阿斯巴甜（一種高甜度、低熱量的人工甜味劑，常用於零卡飲料、口香糖）的食物飲品或含此成分的糖漿藥水，因阿斯巴甜會分解苯丙胺酸。
黃紹基提醒父母們，千萬不要隨便拿藥物給親友的孩子服用，因為好心善意，可能會造成對方傷害。
