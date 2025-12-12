小小店長回來了 小樹市集連兩年插旗愛河更好逛

全台最受親子族群歡迎的「小樹市集in高雄」再次回到愛河，十二月十三、十四日上午十一時三十分至下午五時三十分將在愛河河西路園道熱鬧登場！小樹市集連續第二年在高雄愛河舉辦，今年共有三百組家庭參與，而小朋友也將在活動當天化身「小小店長」，帶來各式親子二手用品及創意手作小物；誠摯邀請大家在暖冬的愛河邊散步、挖寶、逛市集，享受高雄最悠閒的冬季氛圍。(見圖)

高市府觀光局今(十二)日說明，今年市集延續深受歡迎的「小老闆文創手作攤位」，由小朋友自行發揮創意製作繪本、小卡片、飾品或各種獨創作品，讓孩子們將課堂與生活累積的點子化為「看得到、買得到」的成果；而親子市集不僅是讓家長交換物品的場域，更能讓孩子理解循環再利用的重要性，培養面對面溝通、自我介紹與金錢概念等生活能力。

廣告 廣告

觀光局高閔琳局長表示，每年在春夏、秋冬舉辦的「小樹市集」是全台最知名的親子二手市集之一，同時也是高雄近年推動親子友善城市的重要活動，陪伴許多家庭進行換季整理與親子共創；今年秋冬場次回到愛河舉辦，兩天共有三百組家庭參與設攤，透過家長帶著孩子一起「出任務」，整理家中用不到的書籍、玩具、嬰幼兒用品至現場販售，讓孩子從挑選、標價到招呼客人，實際體驗「小小店長」，也讓永續環保、珍惜物資的理念在生活中自然扎根。

歲末年終高雄活動依然不間斷，中央公園「二○二五高雄聖誕生活節」以浪漫燈飾吸引民眾朝聖，是聖誕與跨年出遊的熱門景點；十二月廿、廿一日「寮寮小時光」也將在大寮捷運站登場，歡迎大家造訪留宿高雄，感受高雄的暖冬城市魅力，並持續探索高雄的冬季風景。

觀光局提醒，高雄假日人潮較多，民眾若要前往愛河河西路的「小樹市集」，建議多利用捷運、輕軌等大眾交通工具前往愛河河西路更輕鬆便利！更多旅遊與活動資訊，歡迎上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）及FB官方粉專、IG粉絲團查詢。