小小店長回來了！ 小樹市集連兩年插旗高雄愛河

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台最受親子族群歡迎的「小樹市集 in 高雄」，再次回到愛河，12月13、14日上午11點半至下午5點半，將在愛河河西路園道熱鬧登場，這也是小樹市集連續第二年在愛河舉辦，今年共有300組家庭參加，小朋友將在活動當天化身「小小店長」，帶來各式親子二手用品及創意手作小物。

高雄市觀光局長高閔琳表示，每年在春夏、秋冬舉辦的「小樹市集」，是全台最知名的親子二手市集之一，也是高雄近年推動親子友善城市的重要活動，陪伴許多家庭進行換季整理與親子共創。

今年秋冬場次回到愛河舉辦，兩天共有300組家庭設攤，透過家長帶著孩子一起「出任務」，整理家中用不到的書籍、玩具、嬰幼兒用品，拿到現場販售，讓孩子從挑選、標價到招呼客人，實際體驗「小小店長」，也讓永續環保、珍惜物資的理念在生活中自然扎根。

觀光局說明，今年市集延續深受歡迎的「小老闆文創手作攤位」，由小朋友自行發揮創意製作繪本、小卡片、飾品或各種獨創作品，讓孩子們將課堂與生活累積的點子，化為「看得到、買得到」的成果；而親子市集不僅是讓家長交換物品的場域，更能讓孩子理解循環再利用的重要性，邀請大家在暖冬的愛河邊散步、挖寶、逛市集。

市府強調，歲末年終，高雄活動依然不間斷，中央公園「2025高雄聖誕生活節」以浪漫燈飾吸引民眾朝聖，是耶誕與跨年出遊的熱門景點；12月20、21日「寮寮小時光」，也將在大寮捷運站登場。

