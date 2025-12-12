小小攝影探險家 宜花DOC帶孩子用影像成長

頒獎典禮

邁入第11年的「小小攝影師的三個大夢」，今（12）日舉行頒獎典禮，本屆除了攝影徵件、影像課程與展覽外，還結合「閱讀」，引導孩子在學習技巧的同時，也能獲得情意，真正做到「讓照片說話」。



一舉拿下兩個特別獎，花蓮縣立卓清國小宋婉瑜說，自己最喜歡的作品，是陽光照耀在山頭上，因為，那座山本來很孤獨，陽光卻為它帶來了溫暖。



宜花數位機會中心計畫主持人須文蔚老師表示，隨著時代進步，攝影的工具與技巧，已經不再是那麼遙不可及，因此，宜花DOC特別與儒鴻教育基金會合作，融入「閱讀」，引導孩子投入更多情感，讓作品更豐富。



從779件作品中評選出的48件得獎作品，即日起也將在花蓮文創園區23棟展出至明（115）年1月11日，同時展出的還有影像教育記錄與互動體驗，讓更多人看見孩子的創作力量，聽見孩子們用照片說的話。