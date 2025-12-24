小小歌聲大大力量 高市河堤國小學生報佳音送暖高榮病友

河堤國小五年級學生於聖誕佳節前夕前往高雄榮民總醫院，展開「聖誕報佳音快閃活動」。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為培養學生的社會關懷能力與公民責任，河堤國小五年級學生於聖誕佳節前夕前往高雄榮民總醫院，展開「聖誕報佳音快閃活動」，高榮陳金順院長表示，學生以歌聲、祝福與小禮物陪伴病患及長者，為醫院注入濃濃的節慶氣息；撫慰病友之外，也為整個醫療團隊帶來活力。

本次活動由高雄榮總社工室協助下，河堤國小五年級學生在老師與行政團隊帶領，按照規畫分組前往不同樓層與診區進行表演，部分小組更在日照中心許文娟社工指引下陪伴長者進行小遊戲、才藝表演、疊杯、帶動唱與互動交流。孩子們雖在陌生環境中略顯緊張，但一開口唱歌，立即吸引病患、家屬與醫護人員的目光，場面溫馨動人。

杜昌霖校長表示，報佳音不只是音樂展演，更是一堂深具教育價值的生命課。教育不只發生在課堂，更在真實的社會情境中，孩子在醫院看見不同年齡與需求的人，透過一首歌、一個祝福帶給他人力量，也同時學習到同理、尊重與付出。這樣的經驗，將成為學生成長過程中非常重要的養分。

負責指導英語歌唱的王瀞慧老師表示，學生們在排練與實際演唱過程都展現高度投入與成熟的一面，孩子們非常努力，不只把歌曲練好，還會主動提醒彼此英文咬字、注意音量。導師陳慧頎則表示，看到學生在日照中心陪伴長者時，他們牽著長者的手、輕聲問候，那份真誠讓人十分感動，在學校練習表演節目時的辛苦都值得了，看見孩子能在服務中成長，就是教學最大的收穫。

參與的學生也分享了第一手的心情。學生張芳瑄說，一開始真的好緊張，但看到阿公阿嬤看我們表演時笑得好開心，我的心也變得很暖。尤其是發耶誕小糖果時，有長者握著我的手說『謝謝你』，那一刻我發現，原來課本說的「小小力量照亮全世界」是真的。

學生郭常俐則表示，這是他第一次在醫院演唱，是不一樣的體驗。「原本以為只有我們在表演，沒想到我們的歌聲真的可以讓別人放鬆、開心。看到有病患一邊聽歌、一邊跟著點頭，我就覺得很有成就感。以後我也想多參加這種服務活動。」

高雄榮總社工室曾耀毅主任也高度肯定此次活動。「孩子們帶來的活力，是中心長者最期待的禮物。除了歌聲，他們願意陪伴長者聊天、按摩、互動，讓長者感受到自己被重視、被看見。這種跨世代的交流對長者非常重要，也讓醫療空間增添了平安與希望的氣息。」

教務林群峰主任指出，未來將持續與醫療院所、社福單位建立合作，安排學生參與具有公共性與教育意義的活動，讓孩子在行動中成為更具同理心、溝通力與責任感的社會公民。透過一次次的服務實作，期盼孩子帶著「關懷」與「善意」走向更廣闊的世界。