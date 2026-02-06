小小波力來了！烏日警馬不停蹄 校園變身「交通、識詐小教室」





春節假期即將來臨，為加強宣導學生外出行動穿著亮色衣褲、配戴或攜帶反光、發光配件，防制交通事故增加，烏日分局宣導團馬不停蹄前進烏日區長頸鹿美語僑仁分校、九德國小附設幼兒園、摩根幼兒園，舉辦「幸福平安 小小警察體驗營」讓學童得到「馬上安全」的教育機會。

活動透過教具，讓學童親自行走行人穿越道及大型車內輪差模擬地墊，深入體會「車輛慢看停、行人停看聽」、「大型車視覺死角、內輪差」交通安全觀念，偵查隊、防治組設置關卡，以有獎徵答、小遊戲方式將防詐騙、婦幼安全觀念送進大家心坎裡。並講解簡易警用裝備，以多種活潑趣味方式讓孩子們體驗小小警察工作。

一系列小小警察體驗營，烏日分局別出心裁，融入生態教育元素，邀請南烏筏溪石虎巡守隊，讓參與的師生學習辨別「石虎」，進而了解在烏日區筏子溪一帶，已經有保育類動物「石虎」的生活足跡，一同呼籲用路人能「慢看停」，減少石虎遭「路殺」的風險，讓交通安全觀念更加倍。

烏日分局表示，警察的宣導工作已不再侷限於傳統的教條模式，而是積極走入社區，結合大型地方活動，將防詐與交安觀念深植民心，提升自我保護意識，有效觸及各年齡層的族群。

