小小波麗士參訪派出所 警攜手推校園安全教育

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局延平街派出所與信義國小共同規劃參訪活動，於114年11月25、26、28日以體驗營互動方式，讓小朋友在過程中了解警察保護人民的工作，同時也宣導孩童提升自我保護及判斷的知能，獲得不同於傳統課堂之知識。

為了讓小小波麗士們融入及了解警察維護社會秩序、治安的執勤狀況，警察老師更化名「奇異果哥哥」、「荷包蛋姊姊」，在活潑、逗趣的方式下逐一介紹警察的工作環境及應勤裝備穿戴體驗，讓小朋友們換上警察制服與警帽，有身歷其境的體驗，透過寓教於樂的方式，讓小朋友們對警察的工作有更進一步的認識，也消除以往對警察害怕的印象，提升警民間的互動，將警察溫暖陽光的形象深植人心。

第一分局也派出宣導團隊，透有獎徵答的方式，鼓勵孩童們發表意見，瞭解婦幼及交通相關安全觀念，讓學童具備自保的常識，也藉機宣導反詐騙觀念，讓小朋友能向家長傳達最新詐騙手法，不僅能增加親子互動，更能藉此提高民眾的防詐意識，保障民眾權益及安全。

基隆市警察局第一分局長温基興表示，打擊犯罪及維護治安是警方工作的根本，未來將持續與校方保持橫向聯繫，遇有問題會迅速反應、妥適處理，建構校園安全防護網，讓學子安心、家長放心。