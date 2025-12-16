小小紅疹別輕忽！8歲童以為被蚊子咬竟是水痘感染

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

8歲小慈日前赴南部旅遊返家後，身上及四肢出現紅色丘疹，起初爸爸以為是蚊蟲叮咬，但數天後症狀未退，遂帶往診所就醫。經小兒科醫師診斷，小慈確診為水痘感染，所幸曾接種過一劑水痘疫苗，症狀輕微，經藥物治療與居家隔離後，四天追蹤時多數皮疹已結痂。

紅疹初現易誤判，水痘傳染力強

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，水痘皮疹通常先從頭皮、臉部及軀幹出現，逐漸擴散至四肢。

初期呈紅色丘疹，容易被誤以為是蟲咬或過敏，隨後會形成水疱，教科書形容為「玫瑰花瓣上的露珠」，最後乾掉結痂。其他可能症狀包括發燒、倦怠及頭痛。水痘病毒傳染力極高，透過接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期約兩週。

打過疫苗仍可能感染，但症狀較輕

蘇軏指出，台灣自2004年起，對滿一歲幼兒全面施打一劑水痘疫苗，單劑保護力約86%，若自費施打第二劑，保護力可提升至98%。即使已接種疫苗的兒童感染水痘，症狀多為輕微發疹、少數水疱，且併發症風險較低，只需適當休息與對症治療即可。

成人若感染水痘，症狀通常比孩童嚴重，可能併發肺炎、腦炎或繼發性感染。醫師建議，未接種疫苗且未得過水痘者，可就診評估是否補種疫苗，以降低感染風險。

防疫提醒：紅疹未結痂前避免外出

蘇軏提醒，水痘病毒在紅疹出現前約五天起至所有病灶結痂期間都有傳染力。即便症狀輕微，也應加強清潔衛生，盡量居家休息，避免到公共場所，以防傳染他人。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

