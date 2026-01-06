小小紙多星 花蓮市幼中班成果發表

幼兒實作體驗

花蓮市立幼兒園今 (6) 日舉辦「中班組學期成果發表會」，以「小小紙多星」為主題，透過多元課程設計與親子闖關體驗，展現幼兒這一學期以來，在探索、創作及生活學習上的成果。

中班組的小朋友以「紙」為主題，在一整個學期中，從認識紙的特性、用途，到再利用與創作，引導幼兒在遊戲與實作中學習珍惜資源，也培養解決問題與合作的能力。因此，成果發表中，除了各班幼兒平日創作的紙藝作品與主題大書展示，也透過多項闖關活動，讓幼兒實際觀察紙張的吸水、變化及結構特性，提升學習的深度與趣味性。



花蓮市長魏嘉彥也親自出席，他指出，幼兒教育是城市永續發展的重要基礎，這次成果展從孩子熟悉的生活素材出發，引導幼兒動手操作、主動探索，不僅培養創造力，也讓孩子在學習中建立自信，充分展現「做中學、玩中學」的教育理念。