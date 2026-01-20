小小考古家出動，四維國小師生挖掘「化石」進校園開展

四維國小學生化身小小考古家，將撿回來的石頭清洗分類後開展。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市四維國小二十日舉辦「和化石做朋友，邀請大自然到校」學習成果展，學生化身小小考古家，從臺南左鎮河床實地挖掘化石，到親手清洗分類、策展導覽，將課本裡的地質知識變成一場看得到、摸得到、玩得到的校園探險之旅。

四維國小四年六班師生進行戶外探究活動，特邀化石專家王良傑老師隨行指導；在河床揮汗挖掘的過程，學生陳宇晶興奮分享「一開始天氣很熱，石頭又硬，敲了很久都沒有收穫，差點想放棄；後來大家分工合作，當真的敲出貝殼化石時，全班都超興奮的！」親身參與的經驗，讓課本中的地質知識變得真實而深刻。

導師陳玟瑛老師表示，課程設計的核心理念是希望孩子能「跟著課本去旅行」，走出教室、走進真實情境中學習。她指出，這次成果展不僅培養學生的探究能力，更跨領域結合藝術與美感教育。

此外，孩子們將撿回來的石頭進行彩繪、佈置展台，成功把原本生硬的地質知識轉化為生動有趣的展覽內容。孩子主動觀察、彼此合作，也正是邀請大自然到校最大的意義。

前來觀展的家長也給予高度肯定，家長黃爸爸表示「原本以為只是班遊去玩水、撿石頭，沒想到孩子能把成果整理得這麼完整。看到他們自信地站在展台前解說，清楚介紹化石分類與挖掘過程，眼神裡滿是成就感，這些都是課本學不到的珍貴經驗。」

本次展覽內容豐富多元，包含化石原件展示、創意彩繪石作品，以及「敲化石」與「疊疊樂」等體驗區，吸引不少師生駐足參與。