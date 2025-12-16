小小聖誕好人寒冬送暖 熱情響應「寒士吃飽30」活動

孩子們的到訪，為創世新竹院注入一股暖流。





新竹諾貝兒幼兒園「小小聖誕好人」，16日上午帶著純真笑容走進創世基金會新竹分院，孩子們以活力滿滿的舞蹈，為弱勢植物人獻上節慶祝福，活力熱舞後，獻上貼滿愛心的紅包袋、介紹送禮到家7樣年菜，希望透過這份童真的力量，熱情呼籲社會大眾寒冬送暖，一起支持第36屆「寒士吃飽30」活動，為在地弱勢募集過年的溫暖。

諾貝兒幼兒園溫秀嫚園長表示，幼兒園與創世新竹院結緣多年，看見許多大新竹地區的植物人及其家庭長期承受照護與經濟壓力，因此希望從教育做起，讓孩子從小學會善良與同理。教育不只發生在課室裡，孩子需要從生活中理解什麼是愛與分享。園方多年來積極參與創世校園義賣與睦鄰活動，也鼓勵家長與孩子攜手投入公益，本次將孩子的愛心，貼在紅包袋上，象徵奉獻滿滿的祝福給植物人朋友，盼讓愛的種籽深植孩子心中，成為未來能照亮他人的力量。

創世基金會新竹院朱敏慧院長表示，孩子們的到訪彷彿替院內注入一股暖流，也提醒社會在歲末時節，更應看見那些默默承受寒風的弱勢家庭。寒士吃飽30活動已邁入第36年，今年仍準備暖心好菜以及即時紓困的應急紅包，希望讓弱勢家庭安心過年。然而，今年募款新竹院進度十分緩慢，截至目前僅達二成，資源缺口猶如寒流般刺骨，讓服務推動備感壓力。弱勢植物人沒有選擇，他們只能等待社會願意伸手、願意同行，呼籲各界在歲末年終伸出援手，與創世一起補上照顧缺口，讓弱勢家庭在寒冬中不再孤單

