小小警察初體驗 光榮國小學童探秘警分局

南投縣中興分局日昨迎來一群特別的訪客。光榮國小二年級19位小朋友在老師帶領下，展開一場充滿驚喜的警察工作體驗之旅。校方希望透過這次參訪，讓孩子們了解警察維護治安的辛勞，建立正確的安全觀念，讓犯罪預防從小扎根。

為了迎接這群小訪客，分局特地在三樓禮堂準備警用裝備展示，包括防彈衣、反光背心、警棍、手銬、指揮棒等。當小朋友們走進禮堂，看到桌上琳瑯滿目的裝備時，立刻興奮地圍了上來。穿著制服的警務佐首先向小朋友介紹警察的工作內容，說明內勤人員負責勤務規劃，外勤人員則在派出所執行各項任務。接著由專業教官及家防官詳細解說各項裝備的功能，並宣導交通安全、反詐騙及婦幼保護等重要觀念。

學童們興奮有序地輪流體驗警察裝備，穿上反光背心、拿起指揮棒、戴上警帽，認真地扮演起執勤警察的模樣，小臉蛋上寫滿了對警察工作的嚮往，員警接著帶領小朋友們來到停車場，詳細介紹警用車輛、擴音器及警報器的使用時機與方法。當孩子們坐進巡邏車內，個個興高采烈，比手畫腳地討論著。老師們也把握機會，用相機為這群天真無邪的孩子們記錄下珍貴時刻。小朋友們還拿出精心準備的自製卡片，感謝警察叔叔阿姨的熱情接待，並在分局大門口開心合影，為這趟難忘的旅程畫下完美句點。

中興警分局表示，犯罪預防需要警方與全民共同努力。透過這類參訪活動拉近警民距離，從小培養孩子們的安全意識，讓國家未來的主人翁成為警察工作的支持者。期盼凝聚社區居民共同維護治安的力量，降低犯罪發生率，攜手打造健康、無毒、安全的生活環境。



