小小雕刻黃金馬 喜迎2026「馬到成功」
〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯為迎接2026馬年的到來，花費6個月精心創作，成功雕刻出4匹「世界最小黃金馬」的微型藝術品，每隻馬的尺寸僅約0.3公分，肉眼難以辨識其細節，必須借助高倍放大鏡才能一睹其栩栩如生的姿態，展現出極致可愛與藝術完美結合的風采。
陳逢顯此次推出的兩件馬年新作，第1件作品以一匹昂首向前的馬為主題名稱「看金馬成功來」，藝術家細膩捕捉了馬匹眼睛仰望遠方的神韻，微張的嘴彷彿正在嘶鳴，飄逸的馬鬃隨風輕揚，抬起的左前腳則象徵著即將邁出堅定的第一步，比「米粒」還小的作品充滿動感與生命力，傳達出勇往直前的積極精神。
第2件作品名為「好友情」，由三匹馬組成，畫面溫馨而有故事性，一匹小馬四腳朝天，在泥土中快樂打滾，展現出天真爛漫的姿態；另外兩匹馬則在旁開懷大笑，整體構圖洋溢著歡樂與友誼的氛圍，陳逢顯透過細膩的黃金雕刻，將動物之間深厚的情感互動刻畫得淋漓盡致，令人會心一笑。
陳逢顯表示，創作如此微小的黃金雕刻作品極具挑戰性，不僅需要極高的專注力與耐心，更考驗著藝術家對材質的掌握與工具的運用，黃金質地柔軟，在微雕過程中容易變形或損壞，每一刀都必須精準無誤，這些作品不僅是技藝的展現，更是對傳統金工藝術的創新突破，希望透過這些微小的藝術品，傳遞出生活中細膩而美好的情感。
