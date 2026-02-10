小小「鐵道迷」迷途月台 七堵警接力平安送回

警方親送小孩哥返家。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／基隆報導】寒流來襲的午後，鐵路七堵派出所員警駱伯揚、張家豪及楊恩語前往基隆站服勤時，站務人員急忙上前表示，3號月台有一名幼童獨自徘徊，擔心發生危險。

警方上前詢問後，發現10歲的林童是個不折不扣的鐵道迷，不僅對列車如數家珍，手上還拎著日本JR鑰匙圈。他不好意思地向警方說，寒假期間要在家幫忙照顧未滿一歲的弟弟，覺得有點悶，才會一時興起自行搭火車到七堵站，結果一看到列車進站，立刻被吸引得目不轉睛。

由於祖父母因工作無法即時到場，母親又需照顧家中年幼弟妹，七堵所便貼心以接力方式協助，由巡佐朱富民及警員黃士益駕車將林童安全送返家中。回到家後，林童仍回味著今天近距離看火車的經驗，臉上掛著滿足的笑容。

七堵派出所所長廖俊德提醒，孩童擁有興趣是件好事，但鐵路月台列車高速進出，潛藏危險，家長應多加留意並陪同前往，讓孩子在安全的環境中探索興趣。

