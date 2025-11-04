小尺寸最佳人像拍攝手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦人像拍攝分享
體積小巧的手機，能放入拍照效果好的相機模組嗎？來看看 vivo X200 FE 這款輕巧旗艦吧！搭載聯發科技天璣 9300+ 旗艦晶片，安兔兔跑分接近 200 萬，四邊極窄邊框 6.31 吋小巧機身還搭載 120Hz 高更新率與 2160Hz 高頻 PWM 調光的 8T LTPO 蔡司大師色彩螢幕，解析度達到 1.5K，還有 5,000nits 局部峰值亮度以及 SGS 低藍光護眼認證！這篇就來看看它的拍照效果怎麼樣。
首先來看看 vivo X200 FE 的自拍成果！
5,000 萬高畫素讓自拍畫質相當清晰，美顏效果不會過份 Over，因此不管男生或女生自拍時都能很自然的呈現自己！而且自拍模式下也能使用七種「蔡司人像鏡頭包」的虛化光斑效果唷！
vivo X200 FE 後鏡頭同樣具備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，規格部分依序為「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光元件、f/1.88 大光圈、OIS 光學防手震)、「5,000 萬畫素 3 倍光學蔡司超級長焦鏡頭」(1/2 吋 SONY IMX882 感光元件、f/2.65 光圈、最高 100 倍數位變焦)以及「800 萬畫素超廣角鏡頭」(120゜拍攝視野、f/2.2 光圈) ^^
除了前鏡頭能使用五種「蔡司人像鏡頭包」，後鏡頭也具備完整「蔡司光學 ZEISS」影像系統！在拍照模式中切換到「人像模式」時後鏡頭能選擇七種「ZEISS 蔡司人像鏡頭包」散景效果，也能選擇「質感、鮮明、自然」以及「負片、正片、清透藍色調」等 16 種濾鏡效果，以下就來看看「ZEISS 蔡司人像鏡頭包」散景效果的人像拍攝效果。
使用「ZEISS 蔡司人像鏡頭包」散景效果與光效拍攝效果，真的是讓拍攝人像時擁有更多樂趣，而且怎麼拍都相當好看！
vivo X200 FE 在一般拍照模式下提供 (0.6X)、(1X/1.2X/1.5X)、(2X/2.2X)、(3X/3.7/5.8)、(10X/12.9X/25.7X) 五個按鈕、12 種焦段切換，人像模式時則提供 23mm (1X) 以及 35mm (1.5X)、50mm (2.2X)、85mm (3.7X)、100mm (4.3X) 五種適合人像拍攝的黃金焦段，以下先來看看【新竹婚攝小陳-幸福夢想館】攝影師小陳 使用「人像鏡頭套件」拍攝的成果 ^^
擱再來是 85mm (3.7X) 焦段的人像模式拍攝成果 ^^
光是「人像模式」就有這麼多高可玩性的焦段，如果再搭配不同濾鏡、不同「ZEISS 蔡司人像鏡頭包」散景效果，真的是怎麼拍都能隨心所欲啊！
除外，vivo X200 FE 除了提供「質感、鮮明、自然」三種風格之外，還提供「負片、正片、清透藍色調」三種經典底片色彩風格，另外還有「AI 影棚級柔光演算法」帶來的「蝴蝶光」(增加斜上方補光，增加輪廓陰影) 與「林布蘭光」(增加側面補光，豐富面部層次營造立體感) 、柔光底片」與「微光人像」等四種「攝影棚」光效 ^^
能有這些「攝影棚」光效也是因為 vivo X200 FE 加入了「攝影棚級冷暖色溫柔光環」，可提供 1800～5000K 的無段式智慧色溫調整，而且還能透過 AI 進行智慧打光效果 ^^
目前一般智慧型手機都是在相機附近提供一顆補光燈，了不起在小圈圈裏面提供白光與黃光來達到雙色溫補光！但 vivo X200 FE 也加入可調色溫的「冷暖柔光環」專業補光，讓不同燈光環境可做不同燈色變化來調和人物膚色，當然手動調整的部分也都有！^^
vivo X200 FE 與 X200 系列一樣具備「人文街拍模式」，裡面提供各客製化也更專業的拍照介面，使用時可以快速選擇「質感、黑白、鮮明、自然」四種風格，並且可以自己儲存兩組喜愛的個人化參數！尤其「人文街拍模式」對喜歡拍攝黑白氛圍照的使用者來說真的是很方便！透過「蔡司光學 ZEISS」影像系統以及「攝影棚級冷暖色溫柔光環」，各種拍照功能更是對齊 X200 系列旗艦，完全破除以往小手機必須東缺一點西扣一點的遺憾，如果你喜歡體積小巧但拍照效果又不差的手機，不妨可以參考看看！
口袋裡的蔡司精巧旗艦！vivo X200 FE 輕旗艦 AI 手機開箱
用手機就能唱卡啦 OK？Fiesta 雲端 K 歌機搭配 Apple TV 讓你盡情「開唱」
