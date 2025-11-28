小屁孩亂跑不能管？大創女店員提醒「很危險」竟被罵到跪地求饒

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

南韓全羅南道一間大創百貨昨（28）日發生驚人一幕，一名女店員在阻止孩子於店內亂跑時，竟被孩子母親當場辱罵，迫使女店員下跪道歉，過程全被其他顧客拍下並上傳網路，引起廣泛關注與熱議。

根據南韓《每日經濟》報導，據目擊網友表示，當時孩子在出入口附近奔跑，女店員上前提醒「這樣很危險」，未料孩子母親立即暴怒，指責女店員干涉私人管教，大罵女員工插足母親的事，並揚言向總公司投訴。衝突中，女店員被逼至下跪，連聲道歉。原PO感嘆，店員明明履行職責，卻遭受羞辱，「我真的無法理解她為什麼要遭到這種羞辱」。

廣告 廣告

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「媽媽才有資格教，那你倒是教啊」、「旁邊沒有其他員工或客人嗎，就這樣放任那沒腦子的人胡作非為，沒有人站在店員這邊，太不可思議了」、「我覺得放任孩童犯錯，本身就是一種虐童行為」。

對此，大創公司回應，將派員了解事件經過，並提供女店員關懷措施，包括帶薪休假、心理諮詢、必要時調整崗位，並支援法律相關協助。

更多FTNN新聞網報導

濫權干預軍檢？尹錫悅再遭起訴！被控出手改海軍陸戰隊溺亡報告、替高層洗責

韓大型客輪夜航觸礁！267人等待救援 李在明緊急下令：務必救下船上所有人

韓國物流中心發生大火！1100萬件衣鞋遭烈焰吞噬 占地1.1萬坪建物完全燒毀

