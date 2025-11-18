小山豬偷吃蕃薯被逮逃跑 倉皇「從橋跳下」當場摔死

一隻小山豬竟從橋上跳下，當場身亡。（圖／翻攝微博／新京報）

根據《澎湃新聞》等陸媒報導，大陸重慶市城口縣近日發生一起野生動物輕生事件。一隻小山豬因冬季野外食物短缺，疑似為覓食闖入當地農田偷食紅薯，遭居民發現並驅趕。小山豬在逃跑過程中竟從橋上跳落，不幸身亡。

事件發生於11月16日，當地一名村民開車經過農田時，發現一隻小山豬正在地面翻找紅薯。村民按喇叭企圖驅趕牠離開，小山豬受到驚嚇後倉皇逃跑，行經一座小橋時，疑似因橋對面也有車輛出現，恐懼之下從橋邊跳下，當場摔落死亡。整段過程被車輛行車記錄器拍下，引起網友熱議。

目擊居民表示，小山豬可能是因為驚慌失措，不清楚橋下落差，才會發生墜落意外。事發後，村民擔心野豬屍體腐敗產生惡臭或滋生病菌，便主動挖洞將其掩埋處理。

消息傳出後在網路上引發各方討論，不少網友對此表示唏噓，但也有部分留言戲謔內容，「烤的話一定很香」、「晚餐加菜了？」、「確定不是烤全豬？」、「是全手工、人為處理的嗎？」、「感覺是拖回去烤了」。

