小島嶼國氣候正義 葛摩聯盟珊瑚礁群驚豔世人

位於莫三比克東北外海的非洲島國「葛摩聯盟」，面積與新北市差不多，迷你卻有著雄心壯志，誓言扭轉脆弱的海洋生態系統。與其他小島國家一樣，葛摩正在承受氣候變遷與生物多樣性的喪失，海岸線消退、人民謀生與存亡高風險。最新由科研團隊公布的影片，帶來好消息，發現周圍海域仍有鯊魚與健康的珊瑚礁群，代表尚未因印度洋暖化，受到毀滅性破壞。

依附蔚藍海岸線生存的，是五分之一人口、處於貧窮線下的東非島國「葛摩聯盟」。

環境部長 馬哈茂德：「我們每天都能看到海平面上升，海水甚至入侵我們的家園和農田，淹沒我們的土地，海岸線和沿海珊瑚礁都在逐漸消亡。」

氣候變遷與過度捕撈，使得海洋生態越發脆弱。葛摩群島與其他暖化第一線的島國一樣，並非主要的排碳大戶，卻承受巨大的氣候挑戰。

鯊魚研究員 蘭巴希尼亞里森：「這非常令人擔憂，因為表示與珊瑚礁相關的鯊魚物種，種群數量非常少，這不僅表明牠們的數量減少，還存在功能性滅絕的風險。」

鯊魚是海洋頂級掠食者，消失於淺水區，意味其他魚種失去天敵，更能大肆啃食海草海帶，破壞海底棲地健康。所幸科學家在葛摩群島的海域、投放誘餌攝影機發現，鯊魚仍在水下300公尺和900公尺的深海活動，還有壯觀的珊瑚礁群落。

科研團隊共同主理人 伍德爾博士：「珊瑚可以為魚類提供棲息地，而魚類對當地社區來說非常重要，所以現在我們迎來一個絕佳機會，一個保護與可長期持續管理的機會。」

面積只有新北市大小的島國葛摩，正在以自己的力量捍衛海洋，盼著2030年保護30%海洋的目標，能從口號，成為美麗星球的真實樣貌。

