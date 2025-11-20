小島秀夫不來了！「慘得A型流感」金馬活動全喊卡 親聲致歉了

小島秀夫原定21日的活動，確定缺席。（圖／金馬影展提供）

日本知名遊戲製作人小島秀夫，以作品《潛龍蝶影》系列走紅，原訂明（21日）出席的金馬影展「小島秀夫大師講堂」活動，令台灣玩家粉絲相當期待。怎料，小島秀夫不幸得到A型流感，不克來台，也讓他本人感到十分遺憾。

小島秀夫親自向準備參與這場活動的粉絲們致歉，「大家好，我是小島秀夫。​今天有一個令人遺憾的消息要告訴各位。原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。」

廣告 廣告

他說，「即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。昨晚我才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，所以我本人也感到非常遺憾。」

小島秀夫提到，「這次影展特別在活動期間安排放映我心目中五部『有史以來最愛的電影』，並以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。」最後，他承諾，「這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」

小島秀夫全文。（圖／翻攝FB金馬影展 TGHFF）

金馬影展官方退票事宜如下：

① 公告前於售票系統線上購票之觀眾：

電子票券、未取紙本票：於2025/11/20 (四) 23:59前登入售票系統【訂單查詢】點選該場次票券訂單之【線上退票申請／進度查詢】辦理，該場次票款將全額刷退至原購票付款之信用卡。或於2025/11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展之影展現場售票處填寫退票申請單辦理全額退票。

已取紙本票：於2025/11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展之影展現場售票處填寫退票申請單辦理全額退票。

​

② 公告前於現場購票之觀眾：

請持該場次「完整票面票券」於2025/11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展之影展現場售票處辦理全額退票。

​

【提醒】：

※ 線上分票之觀眾如需退票，須於退票期限內歸還給原購票者，方可進行退票，退票款將刷退至原購票付款之信用卡。

※ 紙本票券（未取票）如於「退票審核」期間將票券取出，則視同放棄線上退票申請，請持票至影展售票處辦理退票申請。

更多中時新聞網報導

日職》統一獅跳西武獅 林安可身價破億

大腦受重擊 半年內是黃金復健期

五月天上海站 冠佑牽小玫瑰出場