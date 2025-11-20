小島秀夫不來台灣了！確診A型流感取消金馬行程 原本要上台頒獎讓粉絲超錯愕

以熱愛電影聞名的遊戲製作人小島秀夫原定要來台參加金馬影展大師講談以及金馬獎頒獎典禮，今日他說明因為出現發燒症狀，經檢查後確診為 A 型流感，因此將取消來台行程。

小島秀夫臨時感冒無法來台參與金馬盛會 (Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty Images)

小島秀夫稍早透過公告表示：

原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。

昨晚我才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，所以我本人也感到非常遺憾。

這次影展特別在活動期間安排放映我心目中五部「有史以來最愛的電影」，並以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。

這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。

小島秀夫原本明日預計參加 16:20 場次的《衝鋒飛車隊》大師講談，分享自己對此片的看法，並在 11 月 22 日出席金馬獎擔任頒獎嘉賓，沒想到這次臨時身體不適無法參加，讓大批粉絲相當失望，但也祝小島能早日康復後再回來台灣與玩家、影迷見面。