小島秀夫不能來了！ 感染A流取消金馬行程

原訂來台參加金馬盛會的日本導演小島秀夫因罹患A型流感，無奈缺席頒獎典禮及大師講堂活動。（金馬執委會）

日本遊戲界大師、導演兼製作人小島秀夫原定出席第62屆金馬獎，卻因感染A型流感臨時缺席，粉絲因此大呼遺憾。

小島秀夫本次受邀以特別嘉賓身份來台參與金馬獎盛會，並為影迷開設「大師講堂」不料在出發前夕被診斷出感染 A 型流感，經醫囑須立即休養、暫緩行程。金馬執委會迅速發布公告表示：「小島秀夫先生因故無法來台出席金馬活動，21日舉辦之小島秀夫大師講堂活動也宣布取消。」

小島秀夫透過金馬影展官方社群表示：「原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

雖然無法現場亮相，但小島秀夫仍承諾「未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」他也透露「昨天才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，這次影展特別在活動期間安排放映我心目中五部『有史以來最愛的電影』，並以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。」

金馬獎官方也公布了退票事宜，已購買電影票者可全額退票。當晚儘管缺少這位重量級嘉賓，典禮仍將按原計畫進行，影壇朋友與影迷也紛紛透過社群表達對小島秀夫早日康復的祝福。

