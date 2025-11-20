小島秀夫來台前確診A流！急取消金馬行程 道歉：未來一定親自前往

日本遊戲鬼才小島秀夫原訂將在21日出席影展「小島秀夫大師講堂」活動，並在22日出席第60屆金馬獎擔任頒獎典禮。未料，小島秀夫21日宣布因確診A型流感臨時取消來台行程，發聲向期待已久的粉絲們道歉。

日本遊戲鬼才小島秀夫原訂來台參與金馬獎相關活動。（圖／金馬執委會 提供）

小島秀夫發聲表示，原本相當期待明天起在金馬影展與粉絲們見面，但在今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，確診為A型流感。「即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

小島秀夫無奈坦言，為了這次的行程，昨晚還特別觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，對於未能如期來台深感遺憾，「這次影展特別在活動期間安排放映我心目中五部『有史以來最愛的電影』，並以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。」

小島秀夫發聲向期待已久的粉絲們致歉。（圖／翻攝FB 金馬影展 TGHFF）

不過小島秀夫承諾，未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。該公告一出後，粉絲們也紛紛在貼文底下留言，盼小島秀夫能早日康復，「希望小島身體保重」、「祝大師早日康復啊啊」。

