小島秀夫回顧工作室十年談「連結」重要性，談AI時代：人類回不去了，想做讓AI愉悅遊戲

隨著人類進入 AI 時代，除了每天大家都在探索 AI 技術會如何讓人類的生活更便利、更輕鬆之外，也有許多人開始思考，那些科幻作品中 AI 覺醒後，決定對人類宣戰、傷害人類的情節是否真的終有一天會到來，以及在遊戲業界之中，也開始有許多遊戲開發商對於到底是否該「使用 AI 技術來協助遊戲開發」不斷爭論，到現在這件事似乎仍然沒有共識。而對此，日本傳奇遊戲製作人小島秀夫就表示，他認為 AI 技術目前需要學習更多才能協助開發，但與此同時，他也想開發「讓 AI 感到愉悅的遊戲」！

(Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty Images)

廣告 廣告

日本傳奇遊戲製作人小島秀夫最近接受日本媒體日經新聞的專訪，聊起在離開 Konami 後，2015 年成立的「小島工作室」已經 10 年了，表示當時真的沒想到會在 2020 年時碰到疫情而造成虧損，但目前工作室的情況比他預想的還要穩定，他也提到，自己的《死亡擱淺》系列之所以會以「連結」為其中一個核心的原因就是，當小島工作室成立之初，他沒有辦公室、資金、員工，所有的一切都是依靠著「人脈」前進的，因此連結真的很重要。此外，他也提到，不知不覺間自己也已經開發遊戲 40 年了，但與年輕人之間的交流仍然讓他感受到刺激、能量，與自己一直以來所做事情的意義。

此外，小島秀夫也提到，自己也希望能在未來的 10 年內進入自己所想的「第三階段」，利用全新的娛樂機制來創造遊戲。他表示，自己希望能製作一款在失重環境中也能順利遊玩、而且能讓「AI 感到快樂」的遊戲。小島秀夫解釋，希望這一款遊戲能夠「教育」AI，成為 AI 學習的材料，讓 AI 在學習過後能在未來十年內進入各種領域。「我認為我們需要對 AI 有更多研究，AI 現在還不太行。當智慧型手機剛出現時，大家也都抱持懷疑，但現在的時代大家已經離不開智慧型手機了。我想 AI 也是如此。」

不過，小島秀夫也警告，隨著 AI 科技的普及，未來人與人之間的溝通方式可能也會產生變化，比方說不同母語的朋友能夠彼此透過 AI 聊天、知道自己所有事情的 AI 秘書能夠每天都幫人類找到想吃的晚餐、或者陌生人之間只需要透過 AI 秘書交流...。「但這樣可以嗎？我覺得這會毀了人類。所以我們也必須想辦法減少 AI 參與人生的機會。」

他表示，人類對於 AI 領域的探索已經回不去了，「所以我們必須去思考哪些地方不能讓 AI 介入，然後減少使用。」，至於遊戲產業針對 AI 議題的爭論，這位大師則表示：「有人會說他們不使用 AI，但五十年後還這麼說是會被嘲笑的吧。AI 並不壞，關鍵在如何使用它。」，他也肯定，現在透過 AI 技術，的確讓許多獨立遊戲做得更好了。