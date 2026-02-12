小島秀夫悼念傳奇製作人Vince Zampella，透露曾計畫合作《潛龍諜影》FPS遊戲

最近在 DICE 2026 上展開了對不幸因車禍逝世的傳奇製作人 Vince Zampella 哀悼會，許多合作過的開發者們，聊起了過去的經歷，以及對方如何改變遊戲產業。其中，小島秀夫也通過預錄的影片提到，Zampella 曾經給他許多建議，甚至還曾考慮一起開發過新射擊遊戲。

曾經差點能玩到潛龍諜影 FPS？（圖源：METAL GEAR SOLID 3）

根據外媒 Gamefile 報導，小島秀夫在回憶中透露，當年要離開 Konami 成立新工作室時，Zampella 給了他很多支持和建議，甚至帶他參觀了自己的工作室，讓小島秀夫從中獲得了許多非常棒的點子。

甚至兩人曾認真討論過一項合作計畫，那就是由 Zampella 來開發一款以《潛龍諜影》（Metal Gear Solid）為主題的第一人稱射擊遊戲（FPS），只可以最終該項目沒有實現。