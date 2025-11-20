小島秀夫感染A流 缺席金馬頒獎承諾再訪台

（中央社記者王心妤台北20日電）日本知名遊戲製作人小島秀夫原訂明天來台參與金馬影展大師講堂，並擔任22日頒獎典禮頒獎人，但因為染上A型流感無法出席活動，他強調未來會再度來台，把未完成的事補上。

日本知名遊戲製作人小島秀夫今年為金馬影展選映5部喜歡的經典電影，並將來台分享，但金馬影展今天在臉書粉絲專頁貼出公告，小島秀夫表示，今天早上開始發燒，經診斷後發現罹患A型流感，因此無法進行海外旅行，不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。

小島秀夫指出，昨晚才剛重新看了原訂參與映後座談的電影「衝鋒飛車隊」，對於無法出席感到非常遺憾，也對金馬節目組和粉絲們深感抱歉。小島秀夫表示，「這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」（編輯：李亨山）1141120