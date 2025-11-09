小島秀夫曬CDPR團隊合照，《電馭叛客》續作「大島秀吉」再續前緣？

日本知名遊戲製作人小島秀夫，最近於個人 X（推特）上分享了和遊戲開發商 CD Projekt RED（CDPR）團隊製作人和總監的合照，看來是對方來到了日本。而去年雙方才又見過也同樣貼出合照，這讓粉絲們開始推測是舊地重遊，或是小島秀夫又有某種。尤其是考量到 CDPR 目前正積極投入《電馭叛客2077》續作「Project Orion」的開發，或許小島秀夫將再次客串？

大島秀吉回歸？（圖源：電馭叛客2077）

廣告 廣告

小島秀夫過去就曾在 2020 年發售的《電馭叛客 2077》中，以「大島秀吉」（Oshima Hideyoshi）之名化身為遊戲內的 NPC 客串，許多玩家都在遊戲開頭中驚喜發現這位傳奇製作人的身影。這意外又驚喜的客串，更在當時成為熱門話題。而這次的新合照曝光，也讓玩家們不禁猜測，大島是否會在續作中再次登場，或是扮演更重要的角色呢？

當然，目前小島秀夫目前正忙於自家兩款新作《OD》和《Physint》的開發，而 CDPR 本身公司資源又全部投入在《巫師4》上，雖然「Project Orion」確認也同步開發，但玩家可能要等到《巫師4》推出後幾年才有機會見到。此外，先前團隊與知名男星基努李維（Keanu Reeves）的互動和邀約，大家也都開始好奇，究竟《電馭叛客2077》續作會帶給玩家怎樣的驚喜。