小島秀夫看完《咒術迴戰0》終於懂為何爆紅：MAPPA 太厲害了

《咒術迴戰》第三季動畫「死滅迴游 前篇」已經在 1 月 9 日正式開播，成為本季相當熱門的新番，而小島秀夫日前分享了自己在飛機上觀看《咒術迴戰0 劇場版》等四部電影的感想，不僅表示終於理解為什麼《咒術迴戰》會受歡迎外，更盛讚製作動畫的 MAPPA 工作室相當出色。

小島秀夫看完這部終於懂咒術迴戰厲害在哪（圖源：咒術迴戰）

2026 年依舊行程滿滿的小島秀夫日前分享，他在飛行途中連續觀看了四部電影：《8號出口》、《前線》、《太空人》以及《咒術迴戰0 劇場版》。

他提到，《8號出口》原本是一款以「無限循環」為核心概念的遊戲，如何改編成線性敘事電影相當有意思；《戰疫前線》則描寫仍讓人記憶猶新的真實事件，題材沉重但完成度很高，是值得更多人關注的作品；《The Astronaut》刻意走向與典型外星題材相反的敘事方向，整體仍有其成立之處。

至於《咒術迴戰》呢？小島秀夫表示之前他只看過整個動畫的第一集，但在看完《咒術迴戰0 劇場版》之後，終於完全理解這部作品受歡迎的原因，並再次強調「MAPPA 真的是太厲害了」。

而他的電影心得也再度引起網友熱議：「真的要去看整部系列！《咒術迴戰》隨著每季越做越好」、「小島的飛行片單真有一套，MAPPA 無可匹敵」、「把《8號出口》裡的迴圈邏輯翻成線性電影是很大膽的創意挑戰」、「拜託你也去把整個系列看完」、「小島竟然看了《咒術迴戰》」、「《咒術迴戰》第二季改變了我，我覺得你也會喜歡。」

不知道小島有空時會不會把整部劇看完呢？相信不少人都會很好奇他的評價到底會如何。