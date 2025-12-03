小島秀夫真的圓夢出演電影！獻聲客串《動物方城市2》日語版配音當彩蛋！

傳奇遊戲製作人小島秀夫一直以來擅長的都是在自己的遊戲中放進「電影化敘事」，以如同好萊塢大作般的鏡頭語言、演出劇情進一步讓玩家們沉浸在遊戲世界中，彷彿自己真的經歷了一段超級難忘的冒險故事。事實上，電影也是小島秀夫的超級愛好之一，他也曾說出名言：「我的身體是由 70% 電影構成的！」，而現在這位傳奇遊戲製作人可說是圓夢成功，因為他在迪士尼近期上映的年度鉅作《動物方城市2》的日語版配音中成功獻聲，成為電影彩蛋。

(Photo by Rosdiana Ciaravolo/Getty Images)

事實上，小島秀夫在美國好萊塢應該也有一定的知名度，因為在他過去的作品中就曾與許多知名演員，例如韓國影星馬東石、好萊塢影星 Norman Reedus 等人合作過，打造了廣受好評的《死亡擱淺2 冥灘之上》，而這次輪到小島秀夫跨界電影圈進行合作了。因為在接下來 12 月 5 日將要上映的迪士尼動畫長片《動物方城市2》中，小島秀夫將會獻聲出演，化身鼴鼠警官保羅成為電影彩蛋。

據悉，這次合作是由《動物方城市2》的導演 Jared Bush 主動找上小島秀夫，而小島秀夫也直接一口答應，並且也表示了他的興奮：「我在真人電影、遊戲中都有過很多客串經驗，但這次是我第一次配音動畫長片，而且居然還是迪士尼的作品，也是我超喜歡的《動物方城市》續作！」

小島秀夫也提到，《動物方城市》第一部在他心中也一直是迪士尼動畫的巔峰之作，並且他也分享，自己在這次配音體驗中學到了很多，也再度體會到了聲優們的專業。不過，如果海外的觀眾們想看到這個彩蛋的話，可能就得要在 12 月 5 日後飛一趟日本，然後進戲院看日文版的《動物方城市2》了。