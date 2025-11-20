小島秀夫確診A流！金馬大師講堂緊急取消 親向影迷致歉

遊戲大師小島秀夫。（圖／金馬影展執行委員會）

第62屆金馬獎原邀請到遊戲大師小島秀夫來台舉辦大師講堂，稍早金馬影展臉書上宣布「小島秀夫大師講堂」取消的消息，小島秀夫因突發健康狀況，確診為A型流感，無法如期來台出席金馬影展的相關活動。

主辦方也公布了若因小島秀夫大師講堂取消，欲辦理11/21 (五) 16:20《衝鋒飛車隊》退票的相關事宜，可洽金馬影展社群媒體。

小島秀夫先生透過主辦方向所有期待的影迷及合作夥伴表達了深切的遺憾與歉意：

大家好，我是小島秀夫。今天有一個令人遺憾的消息要告訴各位。原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。

昨晚我才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，所以我本人也感到非常遺憾。這次影展特別在活動期間安排放映我心目中五部『有史以來最愛的電影』，並以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。

這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。

小島秀夫宣布因突發健康狀況，必須取消金馬行程。（圖／翻攝金馬影展臉書）

