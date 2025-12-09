小島秀夫談《OD》可能不會受大家喜愛，因為徹頭徹尾的改變他製作遊戲的方式（圖源：kojima productions 合成）

小島秀夫接受日媒專訪，談到最新製作中的遊戲《OD》以及《Physint》，認為《OD》可能不會受到各位玩家的喜愛，因為這款作品讓他徹頭徹尾的改變製作遊戲的方式，他製作過不同於市場的遊戲風格，而這款跟以前如《死亡擱淺》那樣更加與眾不同。

日媒 ananweb 的專訪，在關於新作遊戲製作部分提到，他並不確定《OD》會不會成功，能不能受到玩家們的喜愛，因為這款遊戲讓他完全的重新思考遊戲的製作方式，雖然他還不能說遊戲內容跟系統是什麼樣子，但提到以前他的作品無論《潛龍碟影》、《死亡擱淺》的潛行戰鬥或者送貨遊戲，雖然《死亡擱淺》的送貨遊戲互動相對特別，但兩者系統上都算是常見的遊戲方式，而《OD》從根本上的改變了遊戲方式，並提到預告片中將可以找到蛛絲馬跡。

《OD》目前尚未公開發售時間，在先前小島工作室 10 週年活動上公開最新預告片，大多數玩家也認為《OD》將會是當初遭到取消的取消的《P.T.》精神續作。