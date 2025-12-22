小島秀夫談遊戲！認為「太舒服的體驗無法在玩家心中留下痕跡」
知名遊戲製作人小島秀夫，最近在香港出席 Disney Asia Pacific Showcase 活動時，受訪分享了他獨特的遊戲設計美學。針對其新作《死亡擱淺2 冥灘之上》（Death Stranding 2: On the Beach），小島秀夫提出了一個觀點：「如果遊戲玩起來太過舒適，就不會留在玩家心中。」
根據 CNN 的訪問，小島秀夫把這種體驗比喻為食物，認為那些稍微難以消化、需要反覆咀嚼的東西，反而能在體內停留更久，讓人逐漸去理解其深意。為了創造出這種「就算過了 10 年、20 年仍能被記住」的作品，他在設計上會刻意保留一些「違和感」和「摩擦」，而不是一味的追求流暢無阻的遊戲體驗。
這種看似「反直覺」的設計理念，似乎也在遊戲的實際數據上獲得了證實。根據訪談中透露的數據顯示，《死亡擱淺2》在發售後一個月內的通關率居然高達 79%，這數字遠遠高於許多開放世界遊戲通常只有一半或更低的通關比例。雖然不能單純將高通關率完全歸因於這種「刻意制少的不便」，但這也代表出玩家對需要投入耐心、細細品味的遊戲過程具有相當高的黏著度。
此外，小島也提到他創作的首要原則是「找到自己不會厭倦的項目」，因為遊戲開發動輒耗時 4、5 年的時間，假如不是自己真心熱愛，很難在漫長的開發期中維持熱情。另一方面，小島秀夫也提到了 AI 議題，認為比起讓 AI 創造視覺內容，不如讓 AI 控制系統，讓每玩家都能有自己的操作習慣、傾向、控制或移動方式等，獲得更深度的體驗，甚至是讓 AI 成為敵人，動態學習玩家的習慣。
