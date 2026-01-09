小島秀夫讚賞鬼才推新作 動畫《垃圾世界》歷時3年手工製作

日本動畫鬼才導演堀貴秀睽違4年推出最新動畫長片《垃圾世界》。（捷傑電影提供）

以《垃圾頭》備受小島秀夫、奧斯卡金獎導演吉勒摩戴托羅讚譽的日本導演堀貴秀，睽違4年推出最新動畫長片《垃圾世界》，結合科幻、動作、怪物、穿越時空等類型元素，逐格親手打造廢墟美學的後末日世界，影像風格獵奇又充滿黑色幽默，不僅入選多倫多國際電影節午夜瘋狂單元，更於香港亞洲電影節秒殺完售再加場。

繼一鳴驚人的「靠片」《垃圾頭》，導演堀貴秀推出新作前傳《垃圾世界》更深化獨特的末日世界觀。他在訪談提及，片中大量恐怖怪物靈感來自《異形》，但他追求的不只是視覺奇觀，更希望讓觀眾感受角色的內心情感。技術層面上，此次使用3D列印玩偶搭配手工上色，並加入3DCG動畫技術，使畫面趨於精緻細膩。雖然相較先前全手工捏製玩偶更輕鬆有效率，但他笑說，因為可以深入研究細節，反而更糾結，最後也沒節省多少時間。

《垃圾頭》前傳《垃圾世界》更深化作品獨特的末日世界觀。（捷傑電影提供）

《垃圾世界》劇情敘述因地面居住環境銳減，人類往地下開發，並創造人工生命體「馬里岡」。馬里岡叛變並統治地下世界，此刻卻出現異變，人類與馬里岡緊急組成調查隊探勘真相，途中遇上狂熱教派展開多場戰鬥，並意外發現次元扭曲的時空裂縫。該片於日本上映後受到好評，台灣將於1月23日上映，更多預售票及電影資訊請洽「 捷傑電影FB粉絲團 」官方社群。

