小島秀夫「確診A流」金馬活動全取消 本人致歉：非常遺憾

2025台北金馬影展日前宣布邀請日本知名遊戲製作人小島秀夫來台出席「小島秀夫大師講堂」活動以及擔任金馬獎頒獎嘉賓，不過今(20)日卻傳出小島秀夫因感染A型流感，無法如期來台出席金馬活動。小島秀夫也向期待見面的粉絲們表達抱歉，並承諾未來一定會找一個合適的時間來台。

小島秀夫原訂於明(21)日出席「小島秀夫大師講堂」活動，並擔任22日金馬獎頒獎典禮嘉賓。不過金馬影展今日表示，小島秀夫因故無法來台出席金馬活動，21日舉辦之小島秀夫大師講堂活動也宣布取消。

小島秀夫也透過金馬影展表示，「原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

小島秀夫遺憾的說「昨晚我才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，這次影展特別在活動期間安排放映我心目中五部「有史以來最愛的電影」，並以滿滿的誠意規劃相關活動。我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」

金馬影展也表示，若因小島秀夫大師講堂取消欲辦理明日16:20《衝鋒飛車隊》退票觀眾，可於售票系統全額刷退至原購票付款之信用卡。或於2025/11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展之影展現場售票處填寫退票申請單辦理全額退票。若已取紙本票可於2025/11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展之影展現場售票處填寫退票申請單辦理全額退票。公告前於現場購票之觀眾，請持該場次「完整票面票券」於2025/11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展之影展現場售票處辦理全額退票。

