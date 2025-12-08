小川普批烏克蘭腐敗！暗示老爸可能「放棄基輔」
美國總統川普（Donald Trump）的長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）於7日在卡達「杜哈論壇」（Doha Forum）上批評烏克蘭的腐敗問題，並暗示如果烏克蘭不與俄羅斯達成和平協議，他的父親可能會「放棄」這個國家。
據《政客》報導，小川普在這場集結各國政府官員及國際人士的重要會議上表示，烏克蘭長期受到官方體系內部腐敗所拖累，而這種貪腐現象同時正在推動莫斯科與基輔雙方的戰爭。
與其商業夥伴、成長型股權投資公司「1789 Capital」的馬利克（Omeed Malik）共同登台的小川普，也批評了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），「因為戰爭，再加上他是史上最厲害的行銷者之一，澤倫斯基變成了1種近乎神祇的存在，特別是在左派的眼中，他做什麼都不會錯，完全不可批評。」
目前澤倫斯基正因1項牽連其多名高層幕僚的腐敗調查而面臨政治壓力，他的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）更在11月28日遭到「烏克蘭國家反腐敗局」（NABU）與「反腐敗專門檢察院」（SAPO）突襲搜查後宣布辭職。
葉爾馬克過去常在烏克蘭的國際談判中擔任領導角色，是有名的強硬派。而澤倫斯基本人則未被指控涉及任何腐敗行為。
當被問及美國總統是否可能放棄烏克蘭時，小川普回答：「我認為有可能。我父親的好處，也是他獨特之處，就是你永遠不知道他會做什麼。他的不可預測性……迫使所有人必須以1種真正誠實的態度去應對。」
川普長期與烏克蘭及澤倫斯基維持複雜關係，並經常展現對俄羅斯與該國總統普丁（Vladimir Putin）的同情。川普政府上台後一直施壓2國簽署和平協議，但至今成效不彰。小川普說：「我們想要和平。我們想停止死傷。」
此外，小川普還為其父親針對委內瑞拉毒品集團的軍事行動辯護，包括在加勒比海對涉嫌載運毒品的船隻發動空襲。他表示，毒品集團造成的美國死亡人數不容忽視，「那對美國而言，是比烏克蘭與俄羅斯所發生的一切更嚴重、明確且迫切的威脅。」
當被問到父親是否會違法競選第3任總統時，小川普笑了笑說：「我們看看會怎樣。」並稱川普不願排除任何可能性，也許是1種「釣魚式挑釁」，「每次他提到這件事，看著左派的人暴怒實在很好笑。」
今年5月，小川普也曾在杜哈舉行的卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）上表示，自己沒有排除參選美國總統的可能性。
報導續稱，小川普對烏克蘭的腐敗指控，恐將激怒烏克蘭支持者，包括那些認為川普家族同樣從政治權力中獲取財務利益的民主黨人。
例如，川普家族正在擴大與卡達及其他富裕的阿拉伯產油國的財務往來，其中包括在卡達興建豪華高爾夫度假村的計畫。
和多位前任總統一樣，川普也將卡達視為重要的地緣戰略盟友。卡達境內設有美軍基地，並在加薩等多起區域衝突中扮演調解者。
今年，川普與卡達的關係格外受到矚目，因為卡達實質上贈送給川普政府1架豪華的波音747，供改裝為美國總統座機「空軍一號」（Air Force One）使用。
