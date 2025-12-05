小川普投資新創獲美國防部6.2億美元貸款! 倫理律師：應自主利益迴避

川普女兒伊凡卡(右)與丈夫庫許納（Jared Kushner）。 圖：翻攝自Ivanka Trump臉書

[Newtalk新聞] 川普重返白宮後，其家族相關企業再度成為輿論焦點。據《The Daily Beast》及《金融時報》報導指出，川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）投資的一家新創公司，近日竟從美國國防部手中取得高達約6.2億美元（約新台幣 193.8 億元）的政府貸款，用於推動美國境內磁鐵產業供應鏈建設，引發外界質疑。

報導指出，獲得貸款的公司為稀土相關新創企業「Vulcan Elements」，該公司於今年 8 月獲得小川普旗下創投基金「1789 Capital」投資。根據《金融時報》揭露，這筆貸款屬於國防部「戰略資本辦公室」（Office of Strategic Capital）核發的一環，不僅納入總額約 14 億美元的產業投資計畫中，更被視為該單位歷來規模最大的單筆貸款案。

廣告 廣告

外界注意到，這並非首起與 1789 Capital 相關的政府合約爭議。報導指出，自川普今年再度就任總統後，1789 Capital 投資組合中的 4 家公司，已累計取得高達 7.35 億美元的政府合約，投資標的還包含 SpaceX、Anduril 等軍工與航太承包商。

巴倫（右起）是川普和梅蘭妮亞的獨子。（翻攝X@MELANIAJTRUMP） 請輸入來源

對此，美國倫理律師佩恩（Kedric Payne）直言，總統理應避免任何可能被認定為「藉由職務替自己或家族創造財務利益」的情況，即便目前尚無證據顯示川普是否直接介入貸款決策。

截至目前，《The Daily Beast》已向Vulcan Elements、美國國防部與白宮詢問此案細節，但尚未獲得正式回應。

X 帳號「Jay Yates」則整理川普家族成員們的目前事業：川普的女婿賈里德‧庫許納在 2017 年川普第一任期時為白宮高級顧問，並在今年第二任期擔任俄美談判特使。女婿賈里德·庫什納的父親（曾因犯罪入獄）被提名，並經美國參議院確認為美國駐法國（兼駐摩納哥）大使。小兒子巴倫·川普也被提名出任 TikTok 董事會成員。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

禁小紅書恐丟幾十萬票？ 他痛批：正面衝撞Z世代 愚蠢到爆

3架都沒撈起來! 這些超級大黃蜂落海 全都扯上這「倒楣航母」.....