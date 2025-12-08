小川普轟烏克蘭貪腐：川普或放棄調停俄烏

▲美國總統川普的長子小唐納川普近日宣稱，川普可能會放棄調停烏克蘭戰爭，因為烏克蘭「腐敗的富豪們」已經逃離國家。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）的長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）近日宣稱，川普可能會放棄調停烏克蘭戰爭，因為烏克蘭「腐敗的富豪們」已經逃離國家，只留下「他們認為的農民階級」在國內打仗。

根據衛報報導，小唐納川普近日在一場中東會議作出上述發言，同時也猛烈抨擊持續在烏克蘭作戰目的。小唐納川普在川普政府中沒有任何正式職位，但他是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動中的一個關鍵人物。他的介入反映了部分川普團隊成員對烏克蘭政府的反感。

小唐納川普直指烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）刻意拖延戰爭，是因為澤倫斯基知道「戰爭一旦結束，他永遠不可能贏得選舉」。他稱澤倫斯基在左派中「近乎被神化」，但他認為烏克蘭比俄羅斯腐敗得多。

他還猛烈抨擊了歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas），稱歐洲的制裁並未奏效，指推高了石油價格，反而讓俄羅斯可以利用所得支付戰爭費用。他諷刺歐洲的計劃是「等待俄羅斯破產，這根本不是一個計劃」。

小唐納川普表示，他在2022年競選活動期間接觸的選民中，只有三個人認為烏克蘭戰爭是前十名的重要議題。他表示，委內瑞拉船隻將毒品芬太尼（fentanyl）帶入美國的風險，「遠比烏克蘭或俄羅斯正在發生的任何事情更為明顯和迫切的危險」。

小唐納川普聲稱，他今年夏天在摩納哥觀察到，在同一天內，像布加迪（Bugattis）和法拉利（Ferraris）等超級跑車中，有50%都掛著烏克蘭車牌，質疑車主財富來源，但他並未提出證據。他說：「我們聽到各種傳聞，尤其當我們看到摩納哥滿街都是烏克蘭車牌……富人都逃了，把他們認為的農民階級留在國內打仗。只要資金列車持續進來、而且他們能繼續侵占，沒有人在審計，因此沒有任何理由要追求和平。」

當被問到他的父親川普曾以「能為烏克蘭帶來和平」為口號參選，是否可能「乾脆不再管烏克蘭戰爭」時，小唐納川普表示，也許會如此，並補充說他的父親是政壇中最不可預測的人之一。他強調，美國不會再當「拿著支票簿的笨蛋」。

