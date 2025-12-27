小巨蛋剛下台就天搖地動 李聖傑慶功受訪突遇規模7.0地震

李聖傑受訪時突然遇到地震。（圖／蘇聖倫攝）

「情歌王子」李聖傑27日在台北小巨蛋舉辦《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會第二場，演出圓滿落幕後舉行慶功受訪，未料現場卻突遇強烈地震，突如其來的搖晃讓全場嚇壞。李聖傑一度愣住驚呼：「感受到這個震撼力，還在搖！」現場多位媒體也被突發狀況嚇到，甚至有人下意識準備起身避難，他也直言「活在當下」。

根據中央氣象署資料顯示，12月27日深夜23時06分，台灣東北部發生有感地震，震央位於宜蘭外海，地震規模初判為7.0，震源深度約72公里，屬於規模強烈且震源較深的地震。宜蘭地區最大震度達4級，台北、新北、桃園、新竹、台中、南投、台南、高雄等多地皆明顯有感，影響範圍相當廣泛。

廣告 廣告

李聖傑出道26年，26、27日首度站上台北小巨蛋開唱，連續兩天舉辦《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會，共吸引近2萬名歌迷到場支持，一同見證他等待26年的圓夢時刻。不過受訪時突遇地震，也讓這場小巨蛋之夜，多了一段令人難忘的真實插曲。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫界自爆3／羊膜粉救半月軟骨「常遭拒賠」 膠原蛋白玻尿酸敷料也是

日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別 掀日本捐款潮

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆