小巨蛋慶20歲 蔣萬安：冰上樂園平日半價到年底

（中央社記者陳昱婷台北3日電）慶祝台北小巨蛋20歲生日，台北市長蔣萬安今天宣布，冰上樂園平日半價到年底，兒童新樂園及貓空纜車也連3天推出一日券半價優惠，邀請大家共同見證這個重要的里程碑。

北捷遊憩公司今天舉辦小巨蛋20週年生日慶記者會，蔣萬安致詞表示，20年前，冰上樂園是小巨蛋第一個對外開放的場域，也是台灣第一個符合國際標準的冰場，多年來舉辦許多國際賽事，也與小巨蛋主場館共同帶來數不盡的精彩演出。

蔣萬安說，20年後，台北有了大巨蛋，但小巨蛋及其前身台北市立棒球場乘載的眾多美好青春回憶，將不會被忘記。

廣告 廣告

蔣萬安同時宣布，今天起到年底，冰上樂園祭出平日半價優惠，兒童新樂園及貓空纜車也從今天到5日推出一日券半價優惠，邀請市民共襄盛舉，一起見證這個重要里程碑與嶄新的開始。

北捷遊憩公司總經理邱健吾表示，小巨蛋不是台北市最大的場館，但經過20年的付出，相信在市民心中是分量最大的場館，即便硬體不再新，也是因為累積上千場演出的痕跡。

邱健吾說，接下來除了啟動重置計畫更新硬體環境，也會朝向國際化及推廣國內旅遊努力，讓國外觀光客及中南部鄉親都感受幸福台北、萬安台北。（編輯：張銘坤）1141203